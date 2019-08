Antonely vistoria obras de recuperação de estrada

O prefeito Dr. Antonely Carvalho vistoriou as obras de readequação das estradas rurais do Bairro Flamenguinho.

Os serviços estão sendo executados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos. As estradas passam por limpeza e patrolamento. A Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos tem realizado um trabalho permanente de recuperação das estradas rurais que é uma das metas da atual Administração Municipal. Locais que antes não possuía a mínima condição de tráfego, hoje recebe a aprovação dos usuários e moradores que necessitam se deslocar para outras localidades com segurança e conforto. O escoamento da produção rural também está ganhando mais agilidade com as estradas recuperadas.

“A recuperação das estradas do Bairro Flamenguinho vai melhorar a qualidade de vida da população, com transporte seguro dos moradores, estudantes e com melhor escoamento da produção”, disse o prefeito.