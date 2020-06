Após agressão contra mulher, bandido é preso em Cambará

Investigações continuam

Na tarde desta quinta-feira, dia 18, às 16h, a polícia militar se deslocou à residência localizada na Rua da Amizade, em Cambará, após uma denúncia de uma mãe, a qual informava que seu filho de 18 anos estava agressivo com sua companheira, uma menor de idade. No local, o acusado desacatou e xingou as autoridades, sendo detido em seguida. A jovem já não se encontrava, pois havia saído com um táxi rumo a Jacarezinho, onde mora sua família.

Durante atendimento, os PMs receberam a informação que o detido estava envolvido com o narcotráfico e poderia ter drogas em sua casa. Então foi realizada revista no local e encontraram, no seu quarto, um pote contendo oito pedras de crack, já embaladas para venda. Indagado, afirmou que pegou as drogas com seu irmão, morador na rua Deolino Gazoli, Jd. Crivary, onde, possivelmente havia mais entorpecentes armazenados.

Imediatamente, foram para lá, entretanto, o homem não se encontrava. Mesmo assim, a companheira dele, de 21 anos, estava presente, tomou ciência da denúncia e autorizou buscas, momento em que encontraram num dos quartos:

Oito porções grandes de crack (fracionadas renderiam 1.400 pedras);

Um tablete da maconha de quase meio quilo (470 g);

Uma balança de precisão;

Uma munição deflagrada cal. 45.

O indivíduo (18 anos) foi preso por desacato e tráfico de drogas, já a mulher (21 anos) foi presa apenas por tráfico de drogas; ambos encaminhados à Delegacia de Polícia de Cambará.