Após briga, PM prende homem com arma de fogo em Wenceslau Braz

Mais armas foram encontradas na residência dele

Na tarde desta quinta-feira, dia dois, às 16 h, um homem foi preso na zona rural de Wenceslau Braz. De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a prisão aconteceu devido a uma briga que envolveu arma de fogo. As vítimas, as quais fizeram a denúncia, afirmaram que o homem teria ido ao local, com uma Fiat Strada, ameaçá-los, enfatizando que teriam furtado seu sítio no dia anterior, quarta-feira.

Na sequência, as autoridades encontraram na estrada a camionete, de cor branca, momento no qual realizaram a abordagem. Na revista nenhuma droga ilícita foi localizada, entretanto, acharam a espingarda de dois canos, calibre 12, já municiada.

Diante do flagrante, foram à residência do suspeito e também fizeram revista, onde tinha mais:

Uma espingarda calibre 0.22, desmuniciada;

Uma espingarda de pressão;

Uma espingarda de fabricação artesanal;

Potes pequenos carregados com pólvora e chumbo;

44 munições calibre 0.22;

19 espoletas;

Nove munições calibre 12;

Uma munição de cal. 12.

A Polícia Militar de São José da Boa Vista ajudou no caso. Ele e as armas foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.