Após violência, PM consegue prender envolvido com tráfico em Jacarezinho

Denúncias eram recorrentes já há algum tempo

No final da tarde des sábado, dia 20, às 18h45, após denúncias, um homem foi preso num bar na rua Tiradentes, localizado em Marques dos Reis, Jacarezinho.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, ele estava envolvido com tráfico de drogas, além de possuir dois mandados de prisão em seu desfavor. Apesar de ter resistido à abordagem, ao agir com violência, encontraram com ele 24g de maconha e 1,05g de cocaína.

Foi apreendido o seu aparelho celular e a motocicleta Honda/NX-4 Falcon de cor azul, que era usada para o tráfico e também fugir de autoridades. Em consulta, constatou-se que possuía pendências administrativas, além de não estar com equipamentos obrigatórios.

Homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.