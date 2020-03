Apreendida moto de Jacarezinho em São José da Boa Vista

Ainda não encontraram bandidos mas buscas continuam

Nesta quinta-feira, dia 26, em torno das 2oh, uma motocicleta Honda/cg 125 fan, preta, com placa de Jacarezinho, foi apreendida na área rural em São José da Boa Vista.

De acordo com os Policiais Militares, foram ao endereço citado após terem recebido a denúncia que dois indivíduos estavam rondando as máquinas agrícolas do local. Conseguiram avistá-los próximos a uma mata, mas empreenderam fuga e abandonaram o veículo.

Em consulta, não havia queixa de furto ou roubo, apenas pendências administrativas.

A moto foi apreendida e as diligências continuam para localizar os suspeitos.