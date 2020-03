Apreendida moto em Posto de Combustível em Carlópolis

Dono que estava no local também foi preso

Uma motocicleta foi apreendida (foto) num Posto de Combustível localizado na rua Benedito Salles, no final de semana, em Carlópolis.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, no local foi vista uma motocicleta com a placa adulterada (pertencia a um automóvel), bem como chassi e o número identificador pinados.

Por causa disso, o proprietário do veículo e a motocicleta foram entregues à Policial Civil para que fossem tomadas as medidas cabíveis.