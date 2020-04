De acordo com a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móveis), a motocicleta estava estacionada em um local conhecido por abrigar autores de crimes. Ao ser feita a verificação da placa, constatou-se que as numerações do chassi e do motor estavam suprimidas, bem como a placa era de outro veículo.

Por isso foi solicitado a presença do proprietário, o qual foi devidamente identificado e encaminhado com a motocicleta à Delegacia de Polícia Civil.