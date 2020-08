Apreendida motocicleta irregular em Siqueira Campos

Piloto apresentou problema com CNH

Na tarde desta terça-feira, dia três, às 12h40m, uma motocicleta foi apreendida numa oficina localizada na rua Minas Gerais, centro de Siqueira Campos.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a apreensão ocorreu após as autoridades avistarem a Honda CG 150 Titan circulando sem retrovisores. Além disso, em consulta ao SESP/Intranet, foram encontradas pendências administrativas.

O condutor, que está com a Carteira Nacional de Habilitação cassada, foi encaminhado ao 2º Pelotão junto com o veículo.