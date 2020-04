Apreendida Saveiro com cor alterada em Ibaiti

Motorista também estava com a CNH suspensa

Nesta segunda-feira, dia 13, às 16h30m, uma VW/Saveiro (foto) foi apreendida entre as avenidas Governador Paulo Cruz Pimentel e Antônio Martins de Mello, em Ibaiti.

De acordo com a Polícia Militar, o ato aconteceu pois além do condutor estar com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa, a cor do veículo estava alterada, diferente do que constava no CRLV (Certificado de registro e licenciamento de veícul0).

Por isso, a camionete foi apreendida e levada ao pátio da 3ª CIA da Polícia Militar.