Apreendido contrabando em Carlópolis; Polícia Federal assume caso

Criminoso e caixas foram encaminhadas para Londrina

Na noite de terça-feira, dia 28, às 22h30m, a Polícia Militar apreendeu 50 caixas de cigarros na PR-218, em Carlópolis. Segundo às informações, a equipe estava realizando patrulha quando viu o veículo saindo de uma estrada rural em alta velocidade. Por isso, de imediato, foi dada voz de prisão, a qual foi acatada.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, no veículo havia o contrabando, da marca Eight, que foram comprado no Paraguai.

A Polícia Federal foi acionada; carro, cigarros e condutor foram encaminhados para Londrina.