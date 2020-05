Apreendido em Ibaiti aparelho celular furtado

PM também prendeu homem que cometeu crime

Na manhã de sábado, dia nove, às 09h15m, um homem foi preso, após se tornar suspeito de furto, na rua Miguel Jorge, localizado no bairro São Cristóvão em Ibaiti.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, após investigações, as equipes policiais se deslocaram até uma residência, na qual possivelmente estariam os objetos furtados.

Com a autorização da moradora, entraram na casa e realizaram buscas, momento que encontraram um telefone celular que havia sido furtado no último dia sete, quinta-feira. Na sequência, ela reconheceu este aparelho como de sua propriedade:

Questionada, afirmou que seu primo adquiriu o aparelho próximo àquele endereço, em um lugar conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes.

O indivíduo foi localizado e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia de Ibaiti.