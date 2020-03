Apreendido garoto de 15 anos com drogas em Jacarezinho

Crack, cocaína e maconha

Um menor (15 anos) foi apreendido com drogas entre as ruas Mandaguari e 13 de maio, em Jacarezinho.

De acordo com as informações, a Equipe Local de Inteligência recebeu um mandado de busca e apreensão e por isso o localizaram no endereço citado.

Ao abordá-lo, encontraram:

– 15 porções de crack;

– 12 porções de cocaína;

– 1 porção de maconha;

– 2 balança de precisão.

O adolescente e as substâncias foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.