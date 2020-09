Apreendido jovem com mudas de maconha e cocaína em Ibaiti

Adolescente pretendia cultivar cannabis sativa em matagal

Na terça-feira, dia primeiro, um adolescente de 17 anos foi apreendido na rua Theófilo Marques da Silveira em Ibaiti. O fato foi registrado às 17h50m.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a equipe da Agência Local de Inteligência executou um Mandado de Busca e Apreensão. O menor foi abordado e no mesmo momento tentou dispensar cocaína.

Em sua residência também encontraram, além de mais cocaína, duas buchas e mudas de maconha. Foi conduzido à 37ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ibaiti. Conselho Tutelar e responsável legal acompanharam o processo.