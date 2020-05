Apreendida maconha com condutor sem CNH em Joaquim Távora

Maconha estava dentro de dois cachimbos

Na manhã desta segunda-feira, dia 25, às 10h30m, um Fusca foi apreendido pela Polícia Militar na rua Miguel Dias, em Joaquim Távora.

De acordo com as informações, a apreensão ocorreu após a abordagem do veículo. Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, nem mesmo com os passageiros, entretanto, no interior do carro havia uma porção de maconha dividida em dois cachimbos. Além disso, o condutor não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Foi elaborado pelas autoridades um Termo Circunstanciado pelo delito de porte de drogas para consumo pessoal.