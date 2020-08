Apreendido menino de 15 anos vendendo crack em Ibaiti

Flagrado cometendo o ato infracional na Vila Esperança

Na tarde de quarta-feira, dia cinco, às 14h45m, um adolescente de 15 anos foi apreendido na rua Olavo Ribeiro, localizada na Vila Esperança, em Ibaiti.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar de Jacarezinho, o menor estava repassando droga no endereço em questão. Quando abordado, encontraram com ele 11 pedras de crack e uma pequena quantia em dinheiro.

Ele foi encaminhado à 37ª Delegacia Regional de Polícia Civil.