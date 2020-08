Apreendido menor após furto de bicicleta em Cambará

Vítima teve bem restituído sem mais problemas

Na tarde de sábado, dia um, às 14h, uma bicicleta rosa e roxa, que tinha sido furtada, foi localizada numa residência na avenida Antônio Casquel de Cambará.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a equipe policial realizou patrulha, quando encontrou o suspeito, de 17 anos, e ele assumiu a autoria do crime, além de indicar onde havia escondido.

O menor foi apreendido e o objeto recuperado, sendo restituído ao proprietário.