Apreendido menor com maconha em Jacarezinho

Acusado afirma ser “apenas” usuário

Na manhã deste sábado, dia um, às 10h, um menor de 16 anos foi apreendido na rua Treze de Maio, localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, em Jacarezinho.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o adolescente foi abordado com um amigo. Diferente do outro jovem que o acompanhava (que foi liberado), com ele encontraram duas buchas de maconha. Segundo a afirmação dada às autoridades, havia comprado por R$ 20,00 para consumo próprio.

Ele foi encaminhado à sede da 1ª cia para confecção do boletim e, em seguida, foi entregue com o entorpecente na Delegacia de Polícia Civil.