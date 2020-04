Apreendido menor com maconha em Siqueira Campos

Celular e dinheiro também foram apreendidos

Neste fim de semana, um adolescente de 16 anos foi apreendido com maconha entre as ruas Benjamin Constant e Bom Jesus em Siqueira Campos.

De acordo com as informações, ele foi encontrado com mais três pessoas, entretanto, as outras não estavam com nada ilícito. Já na revista pessoal, as autoridades encontraram com o menor uma porção de maconha (dentro do seu bolso), uma quantia em dinheiro e um aparelho smartphone.

Diante dos fatos, apenas ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.