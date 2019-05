Apreendidos menores envolvidos em furto de caminhão

Em Santo Antônio da Platina

Policiais militares de Santo Antônio da Platina deram atendimento numa situação de furto de um caminhão, que ocorreu na madrugada desta sexta-feira, dia 24, por volta de 1h30m.

O veículo de cor branca e placas (BFE-6306) foi furtado de um estacionamento de uma empresa de transportes, localizada na rodovia PR-439 (Bairro Pavão), em Santo Antônio da Platina.

Assim que tomado ciência do ocorrido, todas as equipes foram acionadas imediatamente para solucionar o caso. A operação contou com a presença das equipes de inteligência, policiais da ROTAM e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Por meio de denúncia anônima, a polícia foi informada de que este veículo teria sido visto, por volta de 5h30m, descarregando mercadorias em uma casa situada no bairro Aparecidinho 3.

No local, abordaram os dois suspeitos lá encontrados, sendo eles um rapaz de 17 anos e uma moça de 16 anos, constatando em seguida que todos os pertences que estavam no baú do caminhão foram encontrados na residência dos menores, guarda-roupas, aparelhos celulares, objetos de festas e diversas caixas de vinho.

Toda a carga do caminhão foi recuperada pelos policiais militares do 2º BPM, e encaminhada para a delegacia de Políci Civil juntamente com os adolescentes. O veículo ainda não foi localizado, policiais seguem na busca e orientam para que entrem em contato com o 190 caso seja visto nas ruas.

Características do veículo: Caminhão Volkswagen, cor branca, placa BFE-6306, possui a palavra “FRETE” em cor preta escritas no baú.

Os menores não quiseram informar quem dirigia o caminhão, mas segundo informações o jovem de 17 anos chegou à residência junto com o veículo, o que leva a considerar que o rapaz também tenha participado do furto.