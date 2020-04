Apreensão de drogas e produtos furtados em Ribeirão do Pinhal

Polícia ativa mesmo durante pandemia do Covid-19

Na manhã desta quarta-feira, dia primeiro, polícias civis e militares realizaram operação no bairro Vila Domingues em Ribeirão do Pinhal. De posse de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, os agentes policiais localizaram diversos relógios, marcas Oriente e Champion, reconhecidos como produto de furto a uma joalheria em outubro do ano.passado, no centro de Ribeirão do Pinhal. A moradora, alvo do mandado, não se encontrava.na casa, mas será indiciada por receptação dolosa.

Em continuidade às diligências, a Polícia Civil recebeu denúncias de que haveria arremesso de drogas e aparelhos celulares aos detentos alojados no setor de carceragem local. Investigadores e agentes de cadeia conseguiram interceptar porções de maconha e aparelhos celulares arremessados, antes do apoderamento pelos detentos. A polícia investiga a autoria do arremesso.

Mesmo durante a quarentena, medida preventiva à disseminação da COVID_19, a polícia mantém atendimento, notadamente aos casos mais graves. De acordo com q Polícia Civil, mesmo durante esse período, foram relatados (investigações concluídas) 21 inquéritos policiais em uma semana.