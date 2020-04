Assaltantes de posto fugiram de Santo Antônio para Jacarezinho (vídeo)

Até o momento não foram encontrados

Neste domingo, dia cinco, às 21h3om,o posto de combustíveis Acaron (foto e vídeo) localizado no KM 30 da rodovia BR 153, em Santo Antônio da Platina, sofreu um assalto que foi realizado por dois indivíduos armados.

De acordo com as informações, o operador de caixa do estabelecimento relatou o crime e completou que, além levarem uma quantia de dinheiro, foram sentido a Jacarezinho num gol prata.

As buscas ainda estão acontecendo para encontrá-los.