Assassinado com pedrada em Ribeirão Claro

Confirmada notícia nesta segunda-feira

Na manhã desta sexta-feira, dia 13, por volta das 08h40m, um homem foi encontrado morto na fazenda Santa Hermancia, na zona rural de Ribeirão Claro.

De acordo com a pessoa que denunciou o crime, ao passar no local durante a manhã, presenciou a cena: um homem caído, morto e com ferimento na cabeça.

Após ele buscar ajuda das autoridades, o IML (Instituto Médico Legal) e a Polícia Civil apreenderam alguns objetos na residência, entre eles um carregador de tornozeleira eletrônica, celular e uma pedra (possível arma do crime).

Mais tarde, às 18h30m, durante patrulha pelas ruas da cidade, a equipe se deparou com uma camionete vermelha boiadeira, onde foi abordado o principal suspeito do homicídio. Segundo as informações, tentava fugir da cidade, por isso, disse que queria vender um aparelho de som e um pen drive (aparelhos que estavam na casa parte da manhã).

O suspeito foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil após laudo médico para os devidos procedimentos.