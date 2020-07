Autorizada licitação do “Meu Campinho” de Rancho Alegre

Conselheiro Mairinck e Nova América da Colina também serão contempladas

A Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU), autorizou nesta quinta-feira, dia nove, a licitação para a construção da unidade do Meu Campinho, destinada pelo deputado Cobra Repórter, para o município de Rancho Alegre.

A obra tem valor previsto de R$ 466.276,86 e foi garantida por Cobra Repórter junto ao governador Ratinho Junior e secretário de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, a pedido do prefeito Fernando Coimbra, do vice-prefeito, Flávio Henrique, e dos vereadores da base.

“Este é um dos projetos muito cobiçados pelos municípios, pois reúnem em só espaço, esporte e lazer para todas as idades, crianças, jovens e adultos. Ele é composto por campo com grama sintética, com iluminação e alambrados, parquinho infantil e academia ao ar livre”, afirmou Cobra Repórter.

Além de Rancho Alegre, também estão recebendo recursos para a construção de unidades do “Meu Campinho” as cidades de Conselheiro Mairinck, Nova América da Colina e Rolândia.