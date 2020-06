Avançam obras da sede própria do Colégio Magnus

Estrutura será a mais moderna e completa de toda a região

Em poucos meses os alunos de Jacarezinho e região terão a oportunidade de estudar em uma escola com uma das estruturas mais modernas e completas de todo o Norte do Paraná e Sul de São Paulo. Isso porque as obras da sede própria do Colégio Magnus estão a todo vapor e serão finalizadas neste ano.

A nova estrutura é um espetáculo à parte. São 2,5 mil metros de construção que vão abrigar salas de aula com o que existe de mais atual no ensino – incluindo lousas digitais, laboratórios completos, quadras poliesportivas, mini fazenda entre muitas outras novidades, que vão garantir todo o conforto e segurança para alunos e equipe pedagógica.

O projeto foi idealizado por uma empresa especializada em construções na área da educação. O resultado será um espaço minimamente projetado para um grande empreendimento educacional – diferente de tudo que existe hoje em dia na região.

Para completar, a direção do Magnus visitou as principais escolas do Brasil para entender como funcionam as maiores e mais conceituadas instituições de ensino fundamental e médio de todo o país. Cada visita gerou ideias e conceitos que são aplicados desde já na rotina do Magnus e também serão colocados em prática no prédio próprio, proporcionando ainda mais ganhos e oportunidades de aprendizado aos alunos.

E soma-se a isso tudo o material didático linha A do Objetivo, professores altamente qualificados, projetos paralelos como Escola da Inteligência e letramento digital, sistema bilíngue e muito mais.

MAGNUS

O Colégio Magnus de Jacarezinho iniciou as atividades em fevereiro deste ano, com turmas do 6º ano do Ensino Fundamenal até o 3º ano do Ensino Médio, incluindo Cursinho Pré Vestibular. Enquanto o prédio próprio não fica pronto, as aulas acontecem em uma estrutura temporária, no centro do município.

Apesar de temporária, é importante dizer que o espaço oferece plenas condições para alunos e equipe pedagógica. Com a mudança para o prédio próprio, já no ano que vem o colégio irá oferecer também ensino infantil, para turmas com alunos à partir de três anos.

Entre em contato com o Colégio Magnus peles telefones (43) 3525 3033 e (43) 99163 0817.