Bairro de Ibaiti terá nova Unidade Básica de Saúde

Vai beneficiar todo o entorno da UBS

O vice-prefeito de Ibaiti Ulisses Mingote esteve na Capital do Estado representando o prefeito Dr. Antonely Carvalho. Ele participou de cerimônia no Palácio Iguaçu, onde ao lado do governador Carlos Massa Ratinho Júnior e do secretário de Estado da Saúde Beto Preto, foram liberados R$ 650 mil reais em investimentos para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde no bairro Cohapar.

De acordo com o secretário Beto Preto, a meta do Governo é qualificar e melhorar os serviços em todos os municípios do Estado. “É o compromisso do governador levar ações de saúde, obras e equipamentos para todas as regiões do Paraná. São ações estruturantes, reformas, novas unidades básicas de saúde, equipamentos, isso tudo é o compromisso do governador com a regionalização da saúde, é olhar para todo Estado para que as pessoas possam, através de serviços estruturados, receber a saúde mais próximo da sua casa”, disse.

O município de Ibaiti conta hoje com uma das maiores redes de unidades básicas de saúde do Norte Pioneiro. São 15 UBS instaladas nos bairros urbanos e rurais do município.

Para o prefeito Dr. Antonely Carvalho, a descentralização da saúde acaba com as grandes filas de espera no atendimento e facilita o acesso a consultas e tratamentos médicos. “No início de nossa administração iniciamos um processo de descentralização do atendimento médico de Ibaiti construindo novas UBS em vários bairros nas áreas urbana e rural do nosso município, além de revitalizarmos as unidades já existentes. Todas as UBS contam com atendimento médico, facilitando assim a toda a população o acesso a consultas médicas e tratamentos odontológicos”, sublinhou o chefe do executivo.