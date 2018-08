Bandidos fazem roleta russa com casal de Bandeirantes

Três elementos dominaram os dois com violência

Às 21 horas desta quarta-feira, dia 29, aconteceu um roubo agravado na Rua Eurípedes Rodrigues, no centro de Bandeirantes.

Três indivíduos encapuzados e armados renderam os dois e os mantiveram trancados.

O homem foi agredido com uma coronhada na cabeça, bem como os criminosos brincaram de “roleta russa” com o casal. É uma operação arriscada e irresponsável que consiste em deixar uma só bala no tambor de um revólver, fazê-lo girar, apontar o cano da arma para outrem, sem conhecer a posição exata da bala, e apertar o gatilho, isso por bravata e/ou desejo de experimentar emoções violentas.

Os elementos ficaram por quase uma hora com as vítimas, levando do local aparelhos eletrônicos, joias, dinheiro, uma camionete Hilux de cor prata (placas FDN-2456), uma pistola 22 de cano curto e diversos cheques em nomes de terceiros.

Toda área do 18º Batalhão da Polícia Militar de Cornélio Procópio foi informada sobre a ocorrência, porém os marginais até o momento não foram localizados.