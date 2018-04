Bandidos invadem casa, agridem e roubam família em Figueira

Levaram BMW, dólares e joias

Uma família passou momentos de terror nas mãos de bandidos na noite desta segunda-feira, dia nove, no Bairro Areia Branca , em Figueira.

A polícia Militar recebeu uma ligação via celular, onde uma solicitante informou que havia ocorrido um roubo em sua fazenda, imediatamente a PM se deslocou até o local onde em contato, informaram que estava em sua casa juntamente com seus familiares e que por volta das 18 horas chegaram quatro elementos em uma caminhonete Ford/Ranger de cor prata e placas do Estado de Santa Catarina.

Os elementos pularam o muro da residência e invadiram dizendo serem policiais, então colocaram todas as pessoas presentes em um dos quartos e os amarraram, diziam a todo momento que eram policiais, e estavam vestidos camisetas e coletes idênticos aos policiais civil do Paraná, relatou também, que todos estavam armados com revólveres e pistolas e exigiam joias e dinheiro.

Também perguntaram de uma caminhonete F-250.

Uma das vítimas foi agredida com um “reio”(açoite de couro).

Roubaram várias joias, avaliadas em aproximadamente cem mil reais. Também subtraíram um notebook, celulares,R$ 1.200,00 em espécie, $ 700 dólares e um veículo I/BMW. 118I UA31 de cor prata.

Os bandidos deixaram o local por volta da meia-noite e os familiares só conseguiram se soltar por volta das duas da madrugada desta terça-feira(Com informações do 26º BPM).