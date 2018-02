Bando furta empresa do prefeito de Pinhalão

Na madrugada desta sexta-feira

Uma quadrilha especializada em furtos a empresa de insumos agrícolas no Paraná realizou mais um grande crime no Norte Pioneiro na madrugada desta sexta-feira, dia dois.

Os bandidos fizeram um buraco na parede do barracão da Agropecuária Rodrigues , de propriedade do prefeito de Pinhalão, Sérgio Rodrigues (PDT), localizada na PR-272 próximo ao posto 12 de Outubro.

Os ladrões chegaram ao local de veículos pequenos e utilizaram equipamentos eletrônicos para impedir o sensor de movimento da empresa de disparar o alarme. Eles furtaram vários produtos entre defensivos agrícolas e eletrônicos como TV e o sistema de monitoramento de câmeras.

Os marginais furtaram também, um caminhão Chevrolet azul placa AHB-3457 (foto), de propriedade da empresa, o qual foi utilizado para carregar os produtos furtados.

O delegado de Tomazina, Isaias Fernandes, instaurou inquérito para apurar o crime.

Segundo informações apuradas pela reportagem,o bando é o mesmo que furtou uma agropecuária em Ibaiti há 6 meses e uma empresa agropecuária em Wenceslau Braz no começo do ano(Informe Policial).