Bando que ameaçou PMs é preso com drogas e arma em Jacarezinho

Marginais estavam com mais de 1,7 Kg de maconha e revólver 38

Três jovens com idades entre 19 e 20 anos, moradores em Londrina, mas que atualmente residiam em Jacarezinho, foram presos e uma adolescente de 15 anos apreendida na tarde desta quinta-feira (28), na rua José Ganzela, no bairro Aeroporto, em Jacarezinho.

Na casa onde estavam ainda vivia um bebê, filho da adolescente com Adelson Bonfim Júnior, 20, foragido do sistema penitenciário de Londrina, onde responde processo por tráfico de drogas. Na casa foram encontrados dois tabletes de maconha com aproximadamente 1,7 kg da droga e outras 58 buchas prontas para venda, além de seis celulares e um revólver calibre 38 com uma munição intacta.

Segundo a polícia, o trio teria dito que mataria um policial da cidade para vingar a morte de dois “parceiros” seus em um confronto com equipes da Rotam, RPA e P2 na BR-153, em Jacarezinho, há alguns anos. O trio, possivelmente faz parte de uma organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios no país.

Os três jovens foram encaminhados à delegacia local. A adolescente também foi encaminhada para unidade na presença de uma conselheira tutelar (Texto : Jivago França).