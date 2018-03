Barra do Jacaré celebra missa de um mês de tragédia e cobra punição

Vereadores foram confundidos com marginais

Uma celebração religiosa na noite de sábado (3) lembrou a morte dos vereadores Elton de Alexandre Aguiar Matta (PV), o ‘Coruja’, e Miguel Calixto (PSD), mortos por seguranças da Proforte após confundi-los com criminosos que tentavam roubar carros-fortes da empresa na manhã do dia 6 de fevereiro, na BR-272, entre São Luiz do Purunã e Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

A missa na paróquia Nossa Senhora Aparecida foi celebrada pelo padre Cludio Leite. Parentes, amigos e autoridades locais cobraram por Justiça aos responsáveis pelas mortes dos inocentes.

O prefeito Adalberto de Freitas Aguiar, o ‘Berano’, falou sobre o caso. “A dor e a tristeza ainda são muito fortes, mas acreditamos e esperamos uma resposta rápida por parte das autoridades competentes”, cobrou o político.O pequeno município do Norte Pioneiro continua em luto pela morte dos vereadores. Os moradores prometem manifestações por Justiça.

Texto: Claubinho Souza/Fotos:Vanilda Gerônimo

