Beto é quem provoca rejeição em Cida e Ratinho, afirma Requião

Deputado diz que oposição vai ganhar por causa da “reprovação” ao ex-governador tucano

O deputado estadual Requião Filho (fotos) declarou ao npdiario na manhã desta quinta-feira, dia 16, que o eleitorado paranaense “não tem rejeição a Cida (Borghetti) nem a Ratinho (Junior) e sim ao Beto (Richa) e, por isso quando descobrirem que os dois são ligados ao ex-governador, pronto, acabou…O João(Arruda, candidato ao governo pelo MDB) vai passar no primeiro turno e Cida e Ratinho nem vão participar do segundo, vão para casa, de bico e com a viola no saco”.

A projeção (admitindo que a reprovação dos dois oponentes não é pessoal e sim, na sua ótica, do candidato ao senado do PSDB) foi detalhada pelo parlamentar.Ele sublinhou que “os eleitores do Ratinho são da classe D e E e não sabem que é vinculado ao Beto, mas vão saber; o mesmo ocorre com a Cida que foi vice dele…O ex-governador está envolvido em corrupção, tirou benefícios sociais dos pobres, estimulou o lucro capital na Copel e não o social…”.

O mote da detonação política foi divulgar o encontro regional que o MDB fará em Santo Antônio da Platina no próximo domingo, dia 19, véspera da comemoração dos 104 anos de aniversário do município, maior colégio eleitoral do Norte Pioneiro.



Ressaltou também seus parceiros, em especial a candidata a vice, Eliana Cortez (foto acima), que é da região(Ribeirão Claro), “é uma professora muito preparada”, enalteceu a presidente da câmara de vereadores que se afastou do cargo esta semana para se dedicar mais à campanha.

Confirmou todo o roteiro (veja abaixo) e manifestou otimismo quase eufórico, “a oposição vai ganhar, não tenho dúvida”, arrematou o deputado de 39 anos.

Está confirmada a vinda dos candidatos a governador João Arruda(MDB), vice-governadora Professora Eliana Cortez (MDB) e senadores Roberto Requião(MDB) e Nelton Friedrich(PDT).O evento político será domingo, dia 19, às 15 horas no Boliche Fest, em Santo Antônio da Platina.

A reunião deverá contar com centenas de simpatizantes, entre os quais prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e lideranças da região. No dia primeiro de setembro(um sábado) o grupo visitará outra cidade do Norte Pioneiro, Jacarezinho às 19 horas, em local a ser definido.