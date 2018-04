Bigorna e filho festejam aniversários juntos em Jaboti

O menino completou três aninhos

Valdeci Hurmann (Bigorna) e seu filho, Yuri Gabriel,comemoraram aniversários juntos nesta segunda-feira, dia nove, em Jaboti.



Ele enviou a seguinte mensagem:

Olá filho! Eu gostaria de homenagear você, porque é o seu aniversário. Na verdade eu queria que você soubesse como esse dia é importante para mim, pois é como se eu tivesse conquistado um grande prêmio no passado.

É como se neste dia eu tivesse realmente conseguido mostrar ao mundo porque tenho tanto orgulho de você. Você é o nosso maior troféu,quando você chegou, a nossa vida se transformou, parece que ficou mais leve, mais gostosa, com um novo ideal, parece até havia tomado rumo certo.

Por isso, quero lhe homenagear e até pedir desculpas por me realizar em você. Às vezes quando discutimos, por motivo bobo e você reage, parece até que estou me vendo, bem mais novo. Que bom saber que você sou eu, que vou continuar aqui mais tempo.

Parabéns Filho! Desculpe por ser tão coruja, mas é o melhor filho do mundo.

Eu amo você!

A família é de Jaboti.