Novo equipamento instalado no KM 108 defronte a posto

Técnicos da empresa Trigonal Sinalização Rodoviária e Urbana começaram a instalar os equipamentos de controle de velocidade no KM 108, novo ponto na BR-153 perímetro urbano de Ibaiti, em frente ao Posto Transbrasiliana.

O local é um trecho de alta velocidade com passagens frequentes de veículos leves e pesados. A via também é muito utilizada por moradores dos bairros Galha Azul, Vila Santo Antônio, Mãe Rainha, Oscar Negrão, Paineiras e Atlanta que cortam caminho para chegar ao centro da cidade. Apesar de possuir cinco trincheiras ( três viadutos e dois túneis) com passagem de pedestres, muitos se arriscam atravessando por sobre a faixa de rodagem correndo riscos entre automóveis,motocicletas e carretas.

Agora são quatro pontos com controle de velocidade permitida no máximo 60 km/h, somente no trecho que corta a cidade de Ibaiti de norte a sul. Os equipamentos estão instalados no km 111 na curva da Vila Santo Antônio; no km 106 trevo do SAMU com o DER; no km 103, entroncamento da BR-153 com a PR- 271 (trevo de Japira) e agora também no km 108.

A instalação e manutenção dos equipamentos é realizado por uma empresa contratada pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes).