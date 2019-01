Cães de faro ajudam PM a apreender drogas em Ibaiti

Na Vila Santo Antônio

A Polícia Militar apreendeu 134 buchas de maconha na noite desta terça-feria, dia oito, na rua Rui Barbosa, Vila Santo Antônio, em Ibaiti.

Em patrulhamento, após diversas denúncias, a ROTAM foi na residência de uma pessoa conhecida no meio e viu um indivíduo dentro do quintal, confeccionando um baseado, cigarro artesanal.

Foi dada voz de abordagem, a qual foi desacatada, e o menor correu em direção da residência, sendo seguido pela equipe.

Dentro da casa, foi dado voz de abordagem novamente, sendo desta vez acatada pelo indivíduo, onde também se encontrava o suspeito.Em revista pessoal em ambos, não foi localizado nada de ilícito.Ao ser indagado sobre não acatar a voz de abordagem, o adolescente disse estar confeccionando um cigarro artesanal de maconha. Em busca na residência, foi localizado a quantia de R$ 685,55 em dinheiro, e 3 celulares.

Também era de conhecimento da equipe, que o suspeito vai com frequência ao pasto que fica do outro lado da rua, sendo então solicitado apoio da equipe Canil.



Foram feitas buscas pelo local com os cães de faro Troia, Horus e Loki, conseguindo localizar a cerca de 80 metros da residência, dois recipientes enterrados, contendo em seu interior 120 buchas de maconha, prontas para o comércio, e uma caderneta contendo várias anotações.

Na sequência, em busca com os cães pela residência, foi localizado no quintal, um envolucro plástico contendo 14 buchas de maconha, prontas para o comércio, similares as que estavam enterradas em um dos recipientes.

Ambos os abordados, junto com o material apreendido, foram encaminhados à 37ª DRP de Ibaiti para as providências de polícia judiciária.