Câmara de Jacarezinho vai transmitir licitações ao vivo

A partir do dia 21 de setembro

Câmara de Jacarezinho deverá iniciar as transmissões dos processos licitatórios da casa, em 21 de setembro, de acordo com a lei nº 3494/2018. O prazo para o início da sua aplicação é de 180 dias e se encerrará nessa data. É resultado do projeto de lei do legislativo 08/2018 de autoria dos vereadores Fúlvio Boberg/MDB, e Patrícia Martoni/PDT (os dois na foto).

A população poderá acompanhar em tempo real, via a fanpage da Câmara de Jacarezinho. Os vídeos das transmissões serão disponibilizados no site da instituição.

Para a vereadora Patrícia Martoni, o início da transmissões das licitações online vai além do que cumprir a lei. “Abre possibilidades de maior participação das pessoas, torna acessível o processo licitatório a comunidade e mostrará como são realizadas as compras públicas, pois vai permitir o acompanhamento e o controle dos atos da população”, ressalta.

Os autores da iniciativa destacaram que ações como essa acompanham as transformações sociais, pois, argumentam, nesta era de conectividade é imprescindível modernização e reformulação dos atos de gestão dos poderes Legislativo e Poder Executivo.