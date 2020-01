Câmara de Vereadores de Jacarezinho teve 2019 produtivo

Bem presidida por Fúlvio Boberg

O ano de 2019 está encerrado e considerado um período positivo para a Câmara Municipal com várias atividades desenvolvidas. Os vereadores Fúlvio Boberg, André de Sousa Melo (Pastor André), Diogo Biago Filho, Edílson da Luz, José Izaías Gomes (Zola), Luiz Carlos do Nascimento, Nilton Stein, Patrícia Martoni e Sidnei Francisquinho (Chiquinho Mecânico) realizaram diversos projetos, indicações e requerimentos em prol de melhorias do município.

“Além do trabalho desenvolvido através das funções do Poder Legislativo também pudemos realizar a devolução de aproximadamente R$ 2 milhões para os cofres públicos que foram destinados para várias áreas”, comenta o Presidente Fúlvio Boberg (foto).

Neste montante devolvido para o Poder Executivo está o recurso de R$ 300 mil para a contratação do segundo médico no horário de pico do Pronto Socorro. “O dinheiro também foi utilizado para pagamentos de funcionários conforme várias solicitações do apoio do Poder Legislativo”, comenta.

Além disto, a Câmara Municipal também esteve atuante no debate sobre a situação do ‘Camelódromo’. Os vendedores ambulantes estão no local há mais de 20 anos e deverá acontecer uma reforma e procedimento licitatório para regularizar a concessão dos espaços. O Poder Legislativo auxiliou na intermediação para melhor atender todas as partes.

Outro ponto que os vereadores também tiveram atuação direta foi a criação de Lei que atende diretamente os moradores de Jacarezinho. Como a isenção de IPTU para pessoas com doenças crônicas (tem uma lista) do vereador Nilton Stein. Outro projeto foi apresentado pela vereadora Patrícia Martoni que obriga as empresas a restabelecerem o pavimento das vias públicas danificadas por serviços de reparou ou manutenção.

Câmara Mirim – Uma parceria entre o Poder Legislativo e o Tribunal Regional Eleitoral visou a interação de levar para dentro do ambiente escolar o acompanhamento do transcorrer do Processo Eleitoral.

Além das atividades desenvolvidas dentro da Câmara Municipal, os vereadores mirins realizaram visitas técnicas na sede do Governo do Paraná e na Assembleia Legislativa.