Cambará: Diversão com motos deixa jovens feridos gravemente (vídeos)

Na madrugada desta sexta-feira na avenida Brasil

Um rapaz e duas moças sofreram ferimentos graves na madrugada desta sexta-feira, dia 27, quando participavam de brincadeiras com motocicletas na avenida Brasil, centro cambaraense. O jovem foi encaminhado para uma Unidade de Tratamento Intensivo de um hospital da região.

Havia informações de consumo de bebida alcoólica e drogas de parte do público que assistia as manobras. No local, são frequentes em dias de festa e feriado a reunião de pessoas para a temerária iniciativa.

Atendendo à solicitação dos órgãos de Imprensa do Norte Pioneiro, o Comandante do 2º BPM, tenente-coronel Luiz Francisco Serra, por intermédio de sua assessoria de comunicação social, veio a público, com a finalidade de esclarecer, sob a perspectiva das atribuições institucionais da Polícia Militar do Paraná, as circunstâncias que envolveram o acidente de trânsito ocorrido no município de Cambará, na madrugada desta quinta-feira, 25 de dezembro de 2019, que deixou três pessoas gravemente feridas.

Inicialmente, destaca-se que, horas antes do fato, em serviço na radiopatrulha de Cambará, tomaram conhecimento de que vários motociclistas estavam se organizando, por meio de grupos do aplicativo WhatsApp, para a prática de desordens na Avenida Brasil, principal via da zona urbana, tais como disputas, popularmente conhecidas como “rachas”, e demonstrações de manobras perigosas.

Diante de tal notícia, a fim de coibir os ilícitos anunciados, intensificaram o patrulhamento na via, resultando na apreensão de três motos, cujos condutores foram devidamente autuados, em virtude das infrações de trânsito cometidas.

Apesar dos esforços para prevenir, por volta da 1h30m, já no dia de Natal, enquanto produziam a documentação referente à última das apreensões efetivadas, a equipe policial foi informada do acidente de trânsito ocorrido na Avenida Brasil, envolvendo duas motocicletas. Quando chegaram ao local, constataram que os veículos tinham sido removidos por terceiros, possivelmente para que não fossem apreendidos, e que os três ocupantes das motocicletas, sendo um homem e duas mulheres, haviam sido encaminhados ao Pronto Socorro municipal pelos socorristas do SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência).

Realizados os devidos esclarecimentos em relação aos eventos registrados na data do acidente, convém ressaltar que a segurança no trânsito depende de um esforço conjugado de todos, como cidadãos e representantes dos diversos ramos de nossa sociedade, conscientes de que essa responsabilidade deve ser compartilhada.

Neste sentido, reafirmando o compromisso com a comunidade do Norte Pioneiro, o Tenente-Coronel Serra se solidariza com as vítimas do acidente ocorrido em Cambará e destaca que as ações policiais visando o combate aos infratores de trânsito, que tanto assolam a segurança e a paz das pessoas de bem, têm sido e continuarão sendo desenvolvidas em toda a área sob a responsabilidade do 2º BPM, assim como serão buscadas alternativas nas quais os demais segmentos da sociedade possam aderir, para que, juntos, possamos promover um trânsito mais seguro para nossas famílias.

NOTA DA REDAÇÃO: Algumas pessoas, mais uma vez sem ler o texto da matéria, criticam o npdiario insinuando que não respeitou as vítimas e que a acusaram de de estarem drogadas e alcoolizadas. É só ler a reportagem e verificar que foram citadas como vítimas e “parte do público que assistia as manobras” poderiam ter consumido esses produtos.

Quanto às imagens, não há identificação dos rostos e nem nomes, portanto, servem apenas para informar e alertar jovens e pais/responsáveis sobre o perigo de participar desse tipo de “brincadeira”. Portanto, não aconteceu desrespeito de absolutamente ninguém.

Tenente-coronel Luiz Francisco Serra, comandante do 2º BPM