Cambará tem horário diferenciado para combater endemias

Monitoramento do mosquito Aedes Aegypti

A Prefeitura de Cambará, através da Secretaria Municipal da Saúde, está com atendimento diferenciado desde esta terça-feira, dia sete, nas visitas dos Agentes* de Endemias no município, na realização de monitoramento ao mosquito Aedes Aegypti.

Devido ao número considerável de moradias fechadas no horário comercial dos profissionais, os agentes visitam essas moradias das 11 às 13 horas, e das 17 às 19 horas, para que o trabalho se concretize.

O prefeito Haggi Neto solicita da população que receba os agentes de Endemias, que realizam o importante trabalho de prevenção da Dengue, doença causada pelo mosquito Aedes Aegypti.

“Não permitamos que Cambará volte a sofrer com o surto da doença, que trouxe tantos transtornos no passado à população, e até a morte.Abra seu portão para os Agentes de Endemias”, afirma.

Para agendar um horário de visita ligar para 3532-3292.

*Em epidemiologia, uma infecção diz-se endêmica quando atinge uma população de uma região geográfica específica, sendo, então, considerada uma endemia. Por exemplo: a varicela (catapora) é endêmica no Reino Unido, mas a malária não. Todos os anos, há alguns casos de malária descritos no Reino Unido, mas esses casos não conseguem manter a transmissão na população devido à falta do vetor necessário (mosquito ).

Por vezes, uma endemia pode evoluir para uma epidemia.