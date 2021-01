Na madrugada desta terça-feira entre Ibaiti e Ventania

De acordo com informações da Defesa Civil, um caminhão de Barueri (cidade do interior paulista) colidiu contra um barranco no KM 118 da BR-153 entre Ibaiti e Ventania no começo da madrugada desta terça-feira, dia 19.

O motorista , que viajava com a esposa e uma criança (provavelmente a filha) para a capital paranaense, perdeu o contr0le. Ninguém se machucou no acidente

Parte da carga de batatas inglesas se espalhou pela pista.