Cardiologista do Norte Pioneiro alerta sobre arritmias

E alerta “atletas” de finais de semana

“As arritmias cardíacas são bastante frequentes na população em geral. Praticamente todo mundo tem episódios de irregularidades no ritmo cardíaco seja durante suas atividades no dia a dia ou mesmo durante o sono. É uma situação muito frequente em crianças e em pessoas idosas”. A informação é do cardiologista Jorge Cendon Garrido (fotos), nascido em Jundiaí do Sul e que tem consultório há muitos anos em Santo Antônio da Platina.

Porém, detalha o médico, nem toda arritmia representa perigo de vida ou necessidade de medicação. Cabe ao profissional examinar caso a caso e medicar, orientar e indicar alguns procedimentos nos casos em que a arritmia coloque em risco a vida do paciente.

Quase sempre as arritmias mais graves são das pessoas que têm doenças cardíacas como infarto, insuficiência cardíaca, miocardiopatia hipertrófica e Síndrome do QT longo. “Em nossa região não podemos esquecer que uma causa de arritmias graves é a Doença de Chagas. Vale lembrar ainda do potencial em produzir arritmias graves e até a morte destas drogas utilizadas por alguns caminhoneiros afim diminuir o sono”, adiciona o ex-presidente da Sociedade Paranaense de Cardiologia.

Alguns portadores de arritmias necessitam tratamento com medicamentos, outros podem beneficiar-se da ablação, do implante de marca-passo ou desfibrilador e muitos beneficiam-se das mudanças de hábitos e dos exercícios aeróbicos moderados.

Então, insiste dr. Garrido, cada caso é um caso que pode ter condutas diferenciadas. Quanto aos atletas de fim de semana a medicina já há bastante tempo vem orientando quanto aos seus riscos. “Principalmente em pessoas que se acham em perfeitas condições cardíacas mesmo sem terem submetido a uma consulta e aos exames básicos necessários para diminuir os riscos de complicações graves que podem chegar até a morte súbita”, adverte.