Carlópolis inicia projeto de Sinalização Viária Urbana

Vertical e horizontal

O Prefeito Hiroshi Kubo assinou nesta terça-feira, dia 24, um Convênio de Sinalização Viária Urbana, vertical e horizontal, com o Diretor Geral do DETRAN(Departamento de Trânsito do Paraná, Marcelo Alvarenga, em Curitiba.

Hiroshi fez questão de agradecer o empenho e parceria dos deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli e Pedro Lupion.

O projeto de sinalização horizontal e vertical desenvolvido está em sintonia com o Código Brasileiro de Trânsito e demais normas técnicas pertinentes as regras de circulação de veículos e pedestres. A implantação trará benefícios para o município com o incremento da segurança aos cidadãos, por conta da garantia de deslocamentos mais seguros e de novos padrões técnicos de engenharia.

A sinalização de trânsito informará e orientará os usuários das vias, com o intuito de garantir um trânsito mais organizado e seguro para os condutores e pedestres, visando a mobilidade urbana e a acessibilidade, conforme explicou o chefe do executivo.

A sinalização vertical se utiliza de sinais apostos sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente ou, eventualmente, variável, mediante símbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituídas.

A sinalização horizontal é composta de marcas, símbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento.