Carlópolis terá Delegacia Itinerante da Marinha

Entre os dias 16 a 18 de abril no centro da cidade

A Marinha do Brasil promoverá entre os dias 16 a 18 de abril a “Delegacia Itinerante” em Carlópolis. O atendimento ao público acontecerá no Centro Educacional João Caetano Filho (Avenida Elson Soares, 810, centro da cidade).

Será realizada a emissão de Títulos de Inscrição de Embarcação (TIE), transferências de propriedade, renovação de TIE, emissão de segunda via de TIE, renovação de segunda via da caderneta de Inscrição e Registro (CIR) e orientações diversas sobre embarcações e habilitações.

A “Delegacia Itinerante” tem como objetivo levar os diversos serviços prestados pela Delegacia Fluvial de Guaíra aos cidadãos residentes nos municípios mais distantes, facilitando o acesso para a regularização dos documentos emitidos pela Marinha do Brasil.

Em outubro de 2017, houve uma edição da Delegacia Itinerante no município. Na ocasião o prefeito Hiroshi Kubo (foto com servidores da instituição) destacou a importância da iniciativa.