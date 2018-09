Carreata do MDB em Tomazina

Campanha segue ritmo ágil

O candidato do MDB ao governo do Paraná, João Arruda (foto) fez carreata na tarde deste sábado, dia oito, no Norte Pioneiro.

Ele, que comanda a coligação composta ainda pelo PDT, PC do B e Solidariedade,passou por Bandeirantes e em Tomazina, onde fez carreata começando pela praça central da cidade.

Estava acompanhado dos principais companheiros da chapa e do prefeito local, Flávio Zanrosso (foto abaixo), do PSD.

Imagem principal: Eduardo Matysiak