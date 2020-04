Carreta com enxofre pega fogo na BR-153 em Ibaiti (vídeo)

Vítima conseguiu sair do veículo com vida

Na tarde desta quarta-feira, dia um, por volta das 13h30m, houve um incêndio numa carreta que transportava enxofre em pó no KM 138 da rodovia BR-153 (Ibaiti sentido a Ventania).

De acordo com as informações, houve apenas danos materiais de grande monta, o motorista não sofreu lesões, e afirmou ter conseguido sair pelo para-brisa que quebrou durante o tombamento., perto do restaurante Favo de Mel.

Segundo os agentes Brito e Bueno da Defesa Civil de Ibaiti, o condutor conseguiu escapar pelo para brisa que quebrou quando o veículo tombou em uma curva.

Ele não sofreu lesões.

A Defesa Civil (agentes Bueno e Brito) e o corpo de Bombeiros estiveram no local.

O destino da carga , que saiu do Porto de Paranaguá, era Goiânia, capital de Goiás.