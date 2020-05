Carreta de Guapirama tomba entre Santo Antônio e Jacarezinho

O motorista sofreu machucados leves na BR-153

O condutor de uma carreta-caçamba (placas AWS/4576/Guapirama) se feriu em torno de 2h15m da madrugada deste sábado, dia 30, ao tombar no km 34 da BR-153 no trecho entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina.

Foi na curva na descida do Ubá e a carga de calcário não foi furtada.

A causa do tombamento está sendo apurada.

A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa de Jacarezinho com ferimentos superficiais e liberada depois de cerca de 40 minutos.

A empresa de guichos retirou a carreta em torno de 9h40m.