Carreta invade restaurante e mata homem em Wenceslau Braz

Na manhã deste sábado

Uma carreta(placa BXG 8689/Wenceslau Braz), sem freios, invadiu o restaurante Paim II , localizado no Posto Cristo Rei II, no KM 293 da PR-092,bairro Água Grande, zona urbana de Wenceslau Braz. A fatalidade aconteceu 8h45m deste sábado, dia 28.

Três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para a Santa Casa de Misericórdia de Siqueira Campos.

André Leandro Ely,de 55 anos, morreu depois a caminho da UTI(Unidade de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Jacarezinho. Os outros dois machucados, atendidos, já foram liberados.

O motorista da carreta do sinistro fez o teste de alcoolemia, que deu negativo. Ele não soube informar o que ocorreu com o sistema de freios.

Um comensal do restaurante ficou em estado de choque, mas também já está bem.

O local foi interditado, pois ficou parcialmente destruído.Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para investigar o caso.