Carro bate em barranco e condutor fica preso às ferragens em Ibaiti

Ele perdeu controle numa curva da PR-272 mas não se machucou

O motorista do Ford Ka (placas FFV 6930/Ibaiti) colidiu contra um barranco no início da madrugada deste sábado, dia oito, no km 97 da PR-272, entre Ibaiti e Figueira. Ele estava sozinho e perdeu o controle do veículo.

No local, uma curva, não havia marcas de freios.

O condutor, Eliezer Ferreira, de 34 anos, ficou preso às ferragens e foi resgatado com um desencarcerador.

Trabalharam os agentes Oziel, José Alves e José Carlos (Defesa Civil), Polícia Rodoviária Estadual/Unidade Operacional de Siqueira Campos ( cabo Trindade e sargento Idemar), SAMU e duas equipes da Polícia Militar(Rotam e rádio-patrulha).

O rapaz sofreu ferimentos leves e foi encaminhado o Hospital de Campanha de Ibaiti por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, sem maiores problemas.

As causas do acidente não ficaram esclarecidas.