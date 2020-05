Carro é furtado na garagem de casa em Cambará

Investigações continuam em busca do criminoso

No domingo, dia 17, um carro Chevrolet Onix preto (igual a esse da foto), placas BBX-5926, foi furtado na garagem de uma casa na rua Dr. Genaro Resende, centro de Cambará.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a vítima só percebeu o crime no outro dia, segunda-feira (18), quando saiu da residência para ir ao trabalho.

O portão também estava aberto.Foi realizado patrulhamento, porém até o momento o veículo não foi localizado.