Carro furtado em Santo Antônio é encontrado em Jacarezinho

Investigações continuam para encontrar o ladrão do veículo

Na manhã desta quinta-feira, dia 16, às 08h52m, um veículo foi encontrado abandonado na avenida Angelo Fagá, localizada no Jardim Panorama, em Jacarezinho.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o VW/Gol, de cor cinza, estava no local há mais de um dia.

As autoridades apuraram que o carro havia sido furtado na quarta-feira, dia 15, em Santo Antônio da Platina. Por isso, ele foi guinchado até o pátio da Polícia Civil para restituição ao proprietário.