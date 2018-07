Carros batem em ônibus da Princesa do Norte na PR-092

Motorista de Uno prata de Tomazina causou acidente e fugiu

Uma colisão envolvendo três veículos aconteceu em torno das 14h15 desta segunda-feira,dia 23,no KM 244 da PR-239, em frente do posto Hulk, em Arapoti.

Um Fiat Uno prata (placas de Tomazina ) saiu do estabelecimento e colidiu contra uma Strada (placas de Arapoti), que por sua vez bateu num ônibus da Princesa do Norte (placas de Santo Antônio da Platina) que viajava de Jaguariaíva para Wenceslau Braz.

O motorista do Uno fugiu, mas a placa do carro caiu e ele já foi identificado.

Duas pessoas se machucaram, inclusive com fraturas, mas sem risco de morte.

Os passageiros do coletivo, depois, seguiram viagem normalmente, com exceção dos feridos.

A Polícia Rodoviária Estadual de Arapoti atendeu a ocorrência.